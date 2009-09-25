В США запретили ароматизированные сигареты
13:03, 25 сентября 2009Агро
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С разным вкусом
Как передаёт "Агро Перспектива", 22 сентября 2009 года в Соединенных Штатах Америки вступил в силу запрет на ароматизированные сигареты.
Центр табачной продукции, недавно организованный при Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA), запретил производство, импорт, сбыт и распространение ароматизированных сигарет со вкусом конфет, фруктов, трав, ванили, гвоздики и шоколада.
На ментоловые сигареты и другую ароматизированную табачную продукцию, такую как сигары, запрет пока не распространяется.
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