В США запретили ароматизированные сигареты

Как передаёт "Агро Перспектива", 22 сентября 2009 года в Соединенных Штатах Америки вступил в силу запрет на ароматизированные сигареты.

Центр табачной продукции, недавно организованный при Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA), запретил производство, импорт, сбыт и распространение ароматизированных сигарет со вкусом конфет, фруктов, трав, ванили, гвоздики и шоколада.

На ментоловые сигареты и другую ароматизированную табачную продукцию, такую как сигары, запрет пока не распространяется.