В Крыму увеличился объем реализации зерна

В январе-августе 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями Автономной Республики Крым реализовано по всем направлениям 457,6 тыс. тонн зерновых культур, или 107,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 276,6 тыс. тонн, ячменя - 154,8 тыс. тонн. Кроме того, с начала года реализовано 7,6 тыс. т семян подсолнечника.

Средняя цена зерновых культур, которую предлагали при закупках крымские предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, на 1 сентября 2009 г. составила 933,1 грн. за тонну, в том числе на пшеницу - 861,8 грн. за тонну (в январе-августе прошлого года - соответственно 988,3 грн. и 1013,9 грн. за тонну).