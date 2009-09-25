Кабмин сохранил дотации на свеклу

Как передаёт "Агро Перспектива", правительство не смогло увеличить дотации сельхозпроизводителям на посевы сахарной свеклы. Вчера Кабмин принял решение сохранить их на прошлогоднем уровне — 750 грн на гектар посевов. Этих средств недостаточно, чтобы компенсировать затраты на выращивание культуры, и площади ее посевов сохранятся на уровне прошлого года, говорят участники рынка. Таким образом, уже к середине 2010 года в Украине будет дефицит сахара в размере около 600 тыс. т, что увеличит зависимость цен в стране от мировых цен, которые будут расти до 2011 года, считают эксперты. Вчера на заседании правительства было принято решение о выделении из стабфонда 219 млн грн дотаций производителям сахарной свеклы, сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник. Дотации будут распределяться из расчета 750 грн на гектар посевов. «Это не превышает уровня прошлого года»,- отметил председатель ассоциации «Укрцукор» Николай Ярчук. Правительство дотирует посевы сахарной свеклы с прошлого года из-за начавшегося в 2006 году сокращения их площадей. Тогда в результате перепроизводства сахара в стране цены на него резко упали, снизились и закупочные цены на свеклу. В то же время в 2007/2008 году выросли закупочные цены на зерновые, рентабельность выращивания которых достигала 100%, а свеклы — не более 30–40%. В результате аграрии стали сокращать площади посевов сахарной свеклы и расширять посевы зерновых, говорят участники рынка. С помощью дотаций в прошлом году остановить сокращение площадей посевов сахарной свеклы не удалось — они уменьшились с 584 тыс. га в 2007 году до 333 тыс. га в прошлом. «Выделение правительством дотаций на уровне 750 грн/га в нынешнем году также не приведет к значительному увеличению площади посевов сахарной свеклы,- уверен председатель совета директоров сахарного союза `Укррос` Александр Федоренко.- Мы и другие крупные агрохолдинги увеличим их в соответствии с утвержденными ранее планами, но большинство сельхозпроизводителей не станут этого делать». По словам господина Федоренко, свекла — более затратная культура, чем зерновые, инвестиции в гектар посевов которых не превышают 2,5–3 тыс. грн. «Инвестиции же в выращивание свеклы со средней для Украины урожайностью 310–320 ц/га составляют не менее 5 тыс. грн», — добавляет он. «В нынешнем году площади посевов сахарной свеклы в Украине сохранятся на уровне прошлого года»,- прогнозирует господин Ярчук. Это означает, что объем производства сахара в 2010 году в Украине не превысит объем нынешнего года, который в ассоциации «Укрцукор» прогнозируют на уровне 1,5 млн т при объеме потребления на внутреннем рынке 2–2,2 млн т.