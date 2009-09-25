В Росии дешевеет рыба

Как передаёт "Агро Перспектива", отмечаются острый дефицит сайры и отсутствие реальных объемов кеты.

Как сообщил руководитель маркетинговой группы Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, на рынке замечено снижение цен на некоторые импортные виды рыбопродукции, цены на горбушу, минтай и сайру остаются стабильными, а сельдь дешевеет.

Минтаевая путина на Дальнем Востоке продолжается - с начала года добыто почти 1 миллион тонн минтая. Цена на минтай остается относительно стабильной: во Владивостоке цена от производителя - 46 - 48 рублей за килограмм, в Москве минтай предлагается в опте по 58 - 60 рублей за килограмм в зависимости от размера. Китайское филе минтая без шкуры индивидуальной заморозки продаётся в Москве по оптовой цене 71 - 75 рублей.

За последнюю неделю ситуация на московском рынке лососевых особо не изменилась. Рынок пока не поверил заявлениям руководителей Росрыболовства о готовящихся рыбных интервенциях: цена на горбушу с Камчатки составляет 45 - 49 рублей за килограмм, курильская горбуша стоит дороже - 53 - 55 рублей, но тоже пока не дорожает. Цена на кету составляет порядка 82 рублей за килограмм, но реальных объемов кеты пока нет.

Цены предложения на сельдь российского вылова составляет 23 - 30 рублей за килограмм в зависимости от размера и продолжают падать. Норвежская сельдь предлагается по ценам от 28 до 54 рублей.

На рынке ощущается дефицит сайры: выловлено менее 13 тысяч тонн, что вдвое меньше прошлогоднего в 26 тысяч тонн, поэтому вся продукция расписана по контрактам и свободных предложений сайры нет. Цены на сайру во Владивостоке составляют порядка 42 - 45 рублей за килограмм.

На рынке вьетнамского пангасиуса наблюдается дальнейшее падение цен. Крупные импортёры стали предлагать продукцию по 76 - 79 рублей за килограмм, остальные импортёры пока пытаются удержать цену на рубеже 90 - 93 рубля. Падают цены и на тилапию: китайское филе тилапии уже предлагается в среднем по 90 рублей за килограмм.