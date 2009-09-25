Акциз на спирт может возрасти

До конца года ставка акциза на 100% спирт может возрасти до 50 грн. за 1 литр. Сейчас она составляет 34 грн. Об этом пишет «Экономическая правда».

Согласно информации издания, это предложение на заседании парламентского комитета по вопросам бюджета было отклонено, но уже до конца 2009 года правительство может представить новый законопроект. Вероятность этого растет, если принять во внимание, что новые акцизы должны стать инструментом повышения социальных стандартов. "Мы предлагали повысить социальные стандарты, увеличив акцизы на сигареты, водку и другие "шмурдяки". Мы могли бы дополнительно получить в 2009 году 6 миллиардов гривен и направить их на повышение прожиточного минимума, пенсий и зарплат", - заявил депутат от фракции БЮТ, заместитель председателя Бюджетного комитета Олег ЛЯШКО.

Саму возможность такого развития событий в одной из компаний-производителей водки охарактеризовали как "похороны сверху".

По мнению директора по правовым вопросам компании "Хортица" Геннадия ВАСЮКОВА, если ставки акцизного сбора будут увеличены до 50 гривен за литр спирта, стоимость бутылки водки придется повысить, как минимум, до 23 гривен. Сейчас минимальная розничная стоимость поллитровой бутылки водки составляет 14 грн.

Ожидаемый рост акциза уже осложняет отношения производителей алкоголя и банков, пишет “ЭП”. "Кредитование сегодня отсутствует. За год банковская ставка выросла с 15% до 35%, но даже по новым условиям получить заем невозможно", - говорит Олег ЖУГИН, директор компании-производителя ликероводочных напитков "Альтера групп".

Очередное повышение акцизов, уменьшение спроса и тенизация рынка могут осложнить даже реструктуризацию существующих долгов, которые по разным экспертным оценкам достигают у отдельных производителей 150-200 миллионов долларов. Также банки могут повысить свои требования к залогам, под которые выдавались кредиты. А в случае же требований досрочного погашения кредитов некоторые алкогольные производители будут вынуждены объявить о неплатежеспособности, сообщает "Экономическая правда".

При этом издание напоминает, что год тому назад ряд громких банкротств произошли в России. По искам банков "Сбербанка", "ВТБ", "Русский стандарт" и других обанкротились крупнейшие производители алкогольной продукции, в частности "Веда", "ОСТ-АЛКО", "Ливиз" и "Гросс", которые не смогли пережить рост акцизов и более жесткие банковские требования.