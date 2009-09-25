Китай вводит новые требования к импорту свинины

Как передаёт, «Агро Перспектива» в среду после встречи между главой здравоохранения ЕС и представителями Управления безопасности продовольствия Китая, проходившей в Пекине, китайские власти приняли твердое решение о введении новых требований к импорту свинины из некоторых европейских стран.

На прошлой неделе Китай сообщил о намерении предпринять ряд мер, касательно импорта свинины из Канады, а также четырех стран Евросоюза – Германии, Франции, Италии и Испании. Он объявил о необходимости предоставления сертификата, свидетельствующего, что животные, из которых получено мясо, не заражены вирусом гриппа H1N1. Причиной введения новых требований стал импорт свинины из Северной Ирландии.

Евросоюз выразил несогласие с новыми условиями поставок, поскольку это накладывает дополнительные расходы на экспортеров, добавив, что поставляемая свинина и продукция из этого нее абсолютно безопасны.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Андрула Василиу заявила: «Во всем Европейском союзе зарегистрирован единичный случай заражения вирусом гриппа H1N1 на одной ферме в Северной Ирландии, и уже предприняты жесткие меры по обеспечению биозащиты этого хозяйства».

Власти Китая сообщили, что новые требования направлены на защиту граждан и недопущение распространения вируса в стране.