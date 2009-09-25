ФГИ продает 15% акций "Каневского инкубатора"

Региональное отделение Фонда госимущества Украины в Черкасской области выставило на продажу на аукционе объект группы Е - государственная доля в размере 15,03% в уставном капитале СООО "Каневский инкубатор".

Как сообщили корреспонденту УНИАН в региональном отделении ФГИУ, аукцион состоится 16 октября 2009 года. Начальная стоимость государственной доли – 165 тыс. 300 грн.

Основные виды деятельности СООО "Каневский инкубатор" - разведение птицы, оптовая торговля животными, выращивание зерновых и технических культур.

Основные условия продажи: сохранение основного профиля деятельности на протяжении 5 лет; обеспечение роста общих объемов производства; сохранение существующих рабочих мест; недопущение увольнения работников предприятия по инициативе покупателя или уполномоченного органа и т.п.