Украинцы могут не продать собственную сою

Как передаёт "Агро Перспектива», украинские аграрии могут не заработать на сое в следующем году. Ведь конкурент по экспорту продукта - Бразилия - будет существенно наращивать посевные площади под культуру. По предварительным данным - на полмиллиона гектаров, - по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, в следующем маркетинговом году прогнозируют хорошие погодные условия для сои - поэтому ее производство достигнет 62 миллионов тонн. Это на 4 миллиона превысит нынешний сбор. А вот пшеницы за границу в следующем году украинцы смогут продать больше: в Индии ожидают засуху и уменьшение урожая, пока на 2%, хотя это - не предел, говорят эксперты. Валовой сбор озимой пшеницы в стране может быть и меньше 79 млн тонн. В прошлом году он был рекордный для Индии - почти 81 млн тонн. Украинцы же в этом году планируют продать за границу от 18 до 20 миллионов тонн пшеницы.

Для UBR комментирует глава представительства зернотрейдинговой компании Николай Компанец:

«Если никто не будет мешать, то в этом году, я думаю, зерновых будет экспортировано 26 млн за счет того, что рапса уже на миллион меньше, сои - еще не знаем, но тоже будет меньше».