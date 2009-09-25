Литовское молоко проверили российские эксперты

Как передаёт «Агро Перспектива», ограничения на экспорт молочной продукции Россия ввела еще летом. Запрет коснулся четырех литовских предприятий. Причиной стало обнаружение в их продукции остатков тетрациклина. Конфликт сначала пытались решить литовские дипломаты. Затем, в сентябре в Москве побывала делегация министерства сельского хозяйства Литвы, и тоже вернулась ни с чем. Поэтому, особые надежды связывали с приездом группы российских ветеринаров в Литву. Проверяющие от общения с журналистами отказались – не наша, мол, компетенция. Пришлось министерству сельского хозяйства самому докладывать промежуточные результаты.

Казис Старкявичюс, Министр сельского хозяйства Литвы

Наша группа и российская группа выяснили все недостатки в методике. Разница в том, что европейская методика разрешает мизерную дозу тетрациклина, а российская – не допускает. Отсюда эти разницы.

Проблема именно в отличии методик контроля и разнице в стандартах ЕС и России, а не в сомнительном качестве молочной продукции, настаивает литовская сторона. Если так, то снятие ограничений на экспорт, действительно, дело техники, а не политики и экономики. Впрочем, кто платит деньги, тот вправе требовать соблюдения своих стандартов, признают ветеринары. Наша задача – убедить проверяющих, что не смотря на растущий объем молочного экспорта, ни один литр или килограмм продукции не минует контроля, что мощностей здешних лабораторий для этого достаточно.

Казимерас Лукаускас, директор государственной ветеринарно-пищевой службы Литвы.

Мы хотели показать, что есть возможности, база, что мы контролируем и эти вопросы решим. Может, не все 18 проверенных предприятий получат разрешение экспортировать, но думаем, то что очень быстро прислали инспекцию – помогли развязать этот узел.

Итак, ревизия литовских предприятий российскими ветинспекторами завершилась. Замечаний не много, в основном, незначительные отклонения от санитарных норм. Дальше проверка отправилась в Латвию и Польшу. Через неделю обобщат результаты и представят рекомендации по согласованию стандартов и методик по обе стороны восточных рубежей ЕС. Ведь что такое антибиотик в молоке? Это след коровьей простуды. Литовские нормы запрещают сдавать молоко от такой коровы еще две недели после выздоровления. В России, видимо, нужен больший срок. Минсельхоз Литвы надеется на положительный отчет экспертов, а также, на личные связи с российскими коллегами во главе с самим Онищенко. Мы ежегодно поставляем десятки тысяч тонн молочной продукции в 37 стран, и ни одна на нас не в претензии, уверяет министерство. Так что, пройдет еще несколько недель, и дела литовского сыра и молока на российском рынке пойдут как по маслу.