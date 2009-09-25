Повышение акцизного сбора привело к падению выпуска водки

Первый месяц после повышения акцизов на этиловый спирт и ликеро-водочные изделия проявил негативные и ожидаемые производителями тенденции, сообщает УкрАгроКонсалт.

В результате усиления фиксального давления производство водки в июле сократилось на 77%, а реализация продукта на внутренний рынок упала на 81% по сравнению с предыдущим месяцем. Ассоциация «Укрводка» заявляет, что в августе выпуск ликеро-водочных изделий продолжал снижаться. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано почти двукратное падение. В первом полугодии 2009 года деятельность по производству ликеро-водочной продукции осуществляло 61 предприятие, то к августу их число сократилось до 34.

По данным ГНАУ, среднемесячные поступления в бюджет от акциза на спирт в июле-августе составили около 284 млн. грн., что на 37 млн. грн. меньше среднемесячных поступлений в первом полугодии этого года, сообщает «Дело».

Эксперты видят в происходящем так называемый «российский сценарий», где в результате повышения акцизов и ужесточения кредитных требований банков потерпели крах несколько ведущих производителей таких как «Веда», «ОСТ-Алко», «Ливиз».

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