Производство пшеницы в мире в 2009-2010 гг. сократится

Производство пшеницы в мире в сезоне 2009-2010 гг. сократится, однако будет при этом заметно превышать спрос, что приведет к увеличению ее переходящих складских запасов, следует из ежемесячного прогноза Международного совета по зерну (МСЗ), сообщает Finance.ua.

Ожидается, что производство пшеницы в мире в сезоне 2009-2010 гг. составит 666 млн т против рекорда 2008 г., когда мировое производство пшеницы достигло своего исторического максимума - 687 млн т. При этом потребление пшеницы возрастет по сравнению с предыдущим сезоном на 2 млн т и составит 643 млн т.

Тем временем переходящие складские запасы пшеницы в мире в сезоне 2009-2010 гг. возрастут на 22 млн т до 185 млн т. В том числе запасы пшеницы у пяти ведущих мировых производителей (Аргентина, Австралия, США, Канада, ЕС) составят 47 (+2) млн т - самый высокий показатель за четыре сезона.

В то же время объем мировой торговли пшеницей в сезоне 2009-2010 гг. сократится на 23 млн т и составит 113 млн т, прогнозируют эксперты МСЗ.