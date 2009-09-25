В Винницкой области завершили сев озимого рапса

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области завершили сев озимого рапса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, озимый рапс посеян на площади 128,718 тыс. га, что составляет 99% от запланированных 130,021 тыс. га. Также аграрии посеяли 143,882 тыс. га озимой пшеницы, 3,348 тыс. га ржи и 4,73 тыс. га ячменя.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году аграрии Винницкой области засеяли озимым рапсом 141,6 тыс. га, что на 13,7%, или 17 тыс. га, больше, чем в 2007 году.

Всего на территории Винницкой области имеется 1,7 млн. га сельскохозяйственных земель.