Продажа молочных продуктов в Винницкой области выросла

Сельхозпредприятия Винницкой области в январе-августе 2009 года увеличили реализацию молока и молочных продуктов на 16,5%, или 11,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 81,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-августе т.г. цена молока и молочных продуктов, которые реализовывали сельхозпредприятия области, снизилась на 15,3%, или 0,333 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,845 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, сельхозпредприятия Винницкой области в январе-июле 2009 года увеличили реализацию молока и молочных продуктов на 15,1%, или 9,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 70,3 тыс. тонн.