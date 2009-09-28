Молокозаводы Винницкой области сократили выпуск сливочного масла

В январе-агусте 2009 года молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 6,698 тыс. тонн сливочного масла жирностью до 85%, что на 19,4% или на 1,608 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что спад производства сливочного масла связан со смещением потребительских предпочтений, вызванным, в свою очередь, финансово-экономическим кризисом.

В частности, в августе 2009 г. по сравнению с августом 2008 г. производство сливочного масла жирностью до 85% молокозаводами области снизилось на 11,33% или на 0,130 тыс. тонн – до 1,017 тыс. тонн. По сравнению с июлем текущего года в августе выпуск сливочного масла увеличился на 5,61% или на 0,054 тыс. тонн.

Наибольшее снижение производства масла произошло на предприятиях Тульчинского района – 36,7%, Бершадского – 13,6% и г.Могилев-Подольский – на 6,7%.

Кроме того, в январе-августе 2009 г. сумели нарастить производство сливочного масла перерабатывающие предприятия Ильинецкого района – на 0,9%, Литинского – на 20% и Гайсинского районов – на 32,2%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 г. молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 11,51 тыс. тонн сливочного масла, что на 8,5% или на 0,902 тыс. тонн больше, чем в январе-декабре 2007 года.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями молочной продукции в Винницкой области является Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод. В целом производством сливочного масла жирностью до 85% в Винницкой области занимается 11 предприятий. На долю предприятий производителей молочной продукции области приходится около 15% общеукраинского объема.