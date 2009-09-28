В Египте запрет на экспорт риса продлен еще на год

По сообщениям официальных источников, министерство торговли Египта приняло решение продлить действие запрета на экспорт риса из страны еще на год - до октября 2010 г. ввиду необходимости сокращения объемов производства данной зерновой в стране.

Так, с целью экономии внутренних водных ресурсов Египет намеревается сократить объем производства риса в стране на 16,7% (400 тыс. тонн) - до 2 млн. тонн.

Напомним, что первоначально запрет на экспорт риса в Египте был введен в марте 2008 г.