Иордания проводит очередной тендер на закупку пшеницы
11:47, 28 сентября 2009Агро
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С поставкой в декабре-январе
Министерство промышленности и торговли Иордании объявило очередной тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения, сообщает АПК-Информ.
По условиям тендера поставка закупленного зерна будет осуществляться в декабре-январе т.г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября.
Напомним, что в рамках предыдущего тендера от 16 сентября Иордания закупила 50 тыс. тонн российской пшеницы по $213 за тонну на базисе C&F.
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