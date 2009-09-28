Иордания проводит очередной тендер на закупку пшеницы

Министерство промышленности и торговли Иордании объявило очередной тендер на закупку 100 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения, сообщает АПК-Информ.

По условиям тендера поставка закупленного зерна будет осуществляться в декабре-январе т.г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября.

Напомним, что в рамках предыдущего тендера от 16 сентября Иордания закупила 50 тыс. тонн российской пшеницы по $213 за тонну на базисе C&F.