Экспорт подсолнечного масла из Украины вырос

Объем экспорта подсолнечного масла из Украины в 2008/09 МГ вырос на 58,5% по сравнению с предыдущим - до 2,1 млн. тонн на сумму $1,57 млрд., сообщило 25 сентября Министерство аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

Украинское масло поставлялось в основном в Индию, Турцию и Египет. "Это абсолютный рекорд в истории страны",- отметил гендиректор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук. В прошлом МГ объем экспорта семян подсолнечника увеличился в 10,1 раза - до 769 тыс. тонн на сумму 191,8 млн. долл. Тогда поставки осуществлялись преимущественно в страны ЕС, Пакистан, Турцию и Грузию.

В нынешнем году объем экспорта подсолнечного масла из Украины будет не ниже, чем в прошлом МГ, прогнозирует заместитель министра агрополитики Ярослав Гадзало.

По мнению гендиректора промышленной группы "Креатив" Юрия Давыдова, из-за кризиса в прошлом году сельхозпроизводители сократили посевы подсолнечника, его урожай будет меньше.

Объем экспорта подсолнечного масла в нынешнем МГ снизится на 10-15%. Пока он сохраняется на стабильно высоком уровне, так как гривня остается слабой, отмечают в группе "Немецко-украинский аграрный диалог".

Экспорт масла - привлекательное для инвесторов направление, в нынешнем году им могут заняться новые крупные игроки, подчеркивают эксперты. "В выходе на рынок переработки и экспорта семян подсолнечника заинтересованы крупные зарубежные компании, как стратегические инвесторы, так и портфельные. В нашу компанию в последнее время поступает много предложений от них",- сообщил Ю. Давыдов. По его информации, в расширении направления экспорта подсолнечного масла заинтересована компания Glencore (один из крупнейших экспортеров зерновых в Украине), планирует выйти на рынок и американская ADM. По словам гендиректора Vioil (крупный экспортер масла) Сергея Присяжнюка, скорее всего, зарубежные операторы будут приобретать уже действующих операторов рынка или входить в акционерный капитал их компаний как партнеры. "Войти в этот бизнес с нуля чрезвычайно сложно: необходимо обладать развитой инфраструктурой для закупки семян подсолнечника и иметь хорошую команду квалифицированных специалистов", - отметил он.