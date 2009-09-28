Производство водки выросло

В Украине объемы производства водки в январе-августе 2009 года увеличились на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 27,3 млн. дал.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНА) со ссылкой на данные департамента контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Согласно сообщению, объемы реализации водки на внутреннем рынке Украины увеличились на 48,8% и составляют 24,6 млн. дал, а объемы реализации виноградных вин – на 1,6%, до 13,3 млн. дал.

Вместе с тем, объемы реализации шампанского и игристых вин сократились на 12,4%, однако объемы экспорта данной продукции увеличились на 31,3% и составляют 0,3 млн. дал.