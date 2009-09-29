В Черкасской области запасы зерна на 1 сентября увеличились на 3%

На элеваторах, зерноперерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях Черкасской области на 1 сентября 2009 года было в наличии 1 млн. 447 тыс. тонн зерна, что на 3% больше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в частности, запасы пшеницы составили 875 тыс. тонн. Непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях области хранилось 849 тыс. тонн зерна, что на треть больше, чем в прошлом году.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям зернотрейдеры и перерабатывающие предприятия в январе-августе 2009 года, составила 803 грн. за тонну, что на 18% меньше, чем в январе-августе 2008 года. В частности, средняя закупочная цена пшеницы составила 932 грн./т (меньше на 8%), ржи – 737 грн./т (меньше на 25%). Вместе с тем, на ячмень средняя закупочная цена выросла на 9% – до 880 грн./т.