Аграрии Полтавской области завершили страду

Аграрии Полтавской области по состоянию на сегодня собрали 256,1 тыс. тонн подсолнечника, 95,8 тыс. тонн кукурузы и 363,2 тыс. тонн сахарной свеклы.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации.

По их данным, подсолнечник убран на площади 104,7 тыс. га при урожайности 24,5 ц/га. Аграрии накопали свеклу на общей площади 11,2 тыс. гектаров при средней урожайности 324 ц/га. Кукурузы собрали 95,8 тыс. тонн на 14,6 тыс. га при средней урожайности 65,6 ц/га.

Также аграрии собрали 84,3 тыс. тонн сои на 52,6 тыс. га при средней урожайности 16 ц/га.

Кроме того, ранее аграрии собрали около 2 318,5 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых.

Напомним, в 2008 аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового сбора зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 45 ц / га.