Новый зерновой терминал в порту Туапсе принял первые вагоны

В Туапсинском морском торговом порту завершены строительно-монтажные работы по береговой составляющей зернового терминала производственной мощностью 2 млн. тонн в год. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "ТМТП", сообщает АПК-Информ.

"В рамках пуско-наладочных работ, во время которых терминал функционирует с нагрузкой 50 -75% от проектной мощности, приняты первые 24 вагона с зерном", - отметили в пресс-службе, добавив, что комплексные испытания оборудования нового зернового терминала подтвердили его способность работать в автоматическом режиме с применением передовых технологий. Запуск терминала в опытную эксплуатацию планируется в IV квартале 2009 года.

Строительство перевалочного комплекса экспортных зерновых культур реализуется в рамках программы развития Туапсинского морского торгового порта с целью удовлетворения потребностей региональных производителей в экспорте зерновых культур, а также необходимостью повышения эффективности использования существующих площадей и причалов ОАО "ТМТП".

Терминальный комплекс включает в себя зернохранилища вместимостью 102 тыс. тонн, станцию разгрузки вагонов, очистительную башню, а также глубоководный причал № 9А для приема судов дедвейтом до 55 тыс. тонн.