Экспорт зерна из Украины в 2009/10 МГ превысит 6 млн. тонн

Валовой сбор зерновых культур в Украине из урожая 2009 г. составит 47 млн. тонн, в том числе кукурузы - около 10 млн. тонн, если все площади кукурузы, предназначенные на зерно будут убраны, отмечает генеральный директор УАК Сергей Стоянов, сообщает АПК-Информ.

Таким образом, отмечает эксперт, потенциал украинского зернового экспорта составляет 20-21 млн. тонн без какого-либо ущерба для формирования переходящих запасов зерна на конец текущего МГ, в том числе пшеницы - основной продовольственной культуры страны.

Экспорт зерна из Украины уже превысил 6 млн. тонн, в том числе экспортировано 3,4 млн. тонн пшеницы (из неё до 70% - фуражной), около 2,2 млн. тонн ячменя и около 400 тыс. тонн - кукурузы.

Экспорт зерна в сентябре т.г. (свыше 2,2 млн. тонн) заметно превысит аналогичные данные августа (около 2 млн. тонн) и июля (1,7 млн. тонн).

Примечательной является цифра экспорта из Украины продуктов переработки зерна (муки, отрубей и пр.) - около 400 тыс. тонн.

С.Стоянов отмечает, что при отсутствии эффективного воздействия на внутренние цены на зерно со стороны Аграрного фонда, именно экспортные операции являются едва ли не единственным фактором поддержания цен на зерно внутри Украины.

Большой интерес вызывает перспектива валового сбора основной масличной культуры для Украины - подсолнечника.

По оценкам С.Стоянова, официальный урожай подсолнечника в текущем маркетинговом году составит не менее 6 млн. тонн, если погода не помешает аграриям.