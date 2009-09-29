ING Bank выдал “Кернел-Трейду” 16 млн. долл.

ООО “Кернел-Трейд” 22 сентября получило 16 млн. долл. очередного транша в соответствии с кредитным соглашением, подписанным 3 сентября 2008 г. и дополнительным соглашением от 21 августа 2009 г. Об этом сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на BankNews.

Ранее ООО “Кернел-Трейд” 2 сентября получило $5 млн. в рамках того же кредитного соглашения. Указывается, что средства предоставляются для финансирования закупки сырья и покрытия расходов на хранение, транспортировку и переработку семян подсолнечника.

По информации компании, договор о привлечении кредита подписан 3 сентября 2008 г. Вид кредита - финансовый, консорциумный кредит (участниками кредита являются пять банков - первичных кредиторов, ING Bank NB (Нидерланды)- кредитный агент). Сумма кредита - 170 млн. долл. Процентная ставка - плавающая (Libor + 5,0%)/0,98. Срок кредита - до 31 августа 2010 г.

Обеспечение кредита - товары в обороте (семечки подсолнуха, масло и шрот). Поручителями по кредиту выступают ООО “Кернет-Капитал”, ЗАО “Полтавский маслоэкстракционный завод - Кернел Груп”, ООО “Приколотнянский маслоэкстракционный завод”, ОАО “Вовчанский маслоэкстракционный завод”, Кернел Холдинг CA (Люксембург), “Инерко Трейд СА (Швейцария), Ланен СА (Панама).

Справка. ООО “Кернел-Трейд” - одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажи бутылированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту г. Ильичевск, сельскохозяйственная деятельность. Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовый терминал “Трансбалктерминал”, 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

Активы компании на конец 2008 года - 23 млн грн.

В Украине “Кернел” представляют торговая компания “Кернел-Трейд” и компания “Кернел-Капитал”, действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках - компания “Инерко”.

Торговые марки: “Щедрый Дар”, “Стожар”, “Чумак Домашня”, “Чумак Золота”.

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