В Крыму за 8 месяцев производство молока увеличилось на 3,1%

В Крыму за январь-август 2009 г. хозяйствами всех категорий произведено 243,1 тыс. т молока (на 3,1% больше по сравнению с январем-августом 2008 г.), 477,6 млн. штук яиц (на 0,2% больше) и 1243 т шерсти (на 14,4% больше). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В аграрных предприятиях Крыма с начала года производство молока увеличилось на 5,4%, шерсти - на 14,5%, при этом сократились производство яиц на 3,1%. В хозяйствах населения объем производства молока увеличился на 2,9%, яиц - на 4,1%, шерсти - на 14,3%.

Доля хозяйств населения в общем производстве этих продуктов животноводства составила соответственно 89%, 48% и 87% (в прошлом году -89%, 46% и 87%).

Как сообщал УНИАН, в Крыму в январе-августе 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. объем сельскохозяйственного производства (в сопоставимых ценах) во всех категориях хозяйств увеличился на 5,7%, в том числе в сельхозпредприятиях сократился на 8,8%, в хозяйствах населения - увеличился на 21,3%. Производство продукции животноводства в Крыму с начала года возросло на 3,5%, в том числе в аграрных предприятиях - снизилось на 0,6%, в хозяйствах населения - возросло на 6,9%.