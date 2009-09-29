В Винницкой области выросло производство сгущенки на 87,8%

Предприятия Винницкой области в январе-августе т.г. увеличили производство сливок на 59,2%, сгущенного молока – на 87,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он пояснил, что рост производства вызван возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением импорта.

В частности, в январе-августе предприятия Винницкой области выработали 3,661 тыс. тонн сливок, что на 59,2% или на 1,361 тыс. тонн больше, чем в январе-августе 2008 года и 6,525 тыс. тонн молока сгущенного, что на 87,8 или на 3,051 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания «Люстдорф», Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие «Литинский молочный завод», Винницкий городской молочный завод. В целом в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.