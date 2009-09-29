Кабмин выделил "Украгролизингу" первые 20 млн. грн.

Кабинет Министров Украины выделил НАК "Украгролизинг" из Стабилизационного фонда первые 20 млн. грн. из обещанных 390 млн. грн. на лизинговые операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Первый транш в размере 20 млн. грн. на прошлой недели был сразу распределен компанией между 15 отечественными заводами-производителями, среди которых ОАО «Брацлав», ООО «Красная звезда», ООО ВП «Агро-союз», ОАО «Вибросепаратор», ЗАО «ТЕСМО-м», ОАО «Карловский машиностроительный завод», ОАО «Харьковский тракторный завод», ООО «Херсонский машиностроительный завод» и другие. Часть техники от них уже отгружена агрохозяйствам.

Деньги Стабилизационного фонда распределяются согласно распоряжению Кабинета Министров Украины №328-р от 28 марта 2009 года «О государственной поддержке в 2009 году отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса». Им определен перечень предприятий, утвержденный межведомственным экспертным советом, которые получают соответствующие дополнительные средства. Объемы техники определялись по заказам лизингополучателей.

Согласно сообщению, при выборе заводов-производителей, в частности, учитывались последние принципиальные требования Кабмина к предприятиям агропромышленного комплекса относительно их продукции. В первую очередь она должна отвечать современным параметрам качества.

"Деньги направляются не тем, кто штампует морально устаревшую технику, не на предприятия, которые уже исчерпали свой потенциал, а на стимулирование производства техники и оборудования нового поколения, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий. Это основа стратегии нашей компании», – подчеркнул заместитель председателя правления НАК «Украгролизинг» Александр НЕЩОТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 30 июля т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет Министров намерен с августа начать выделение средств из Стабилизационного фонда НАК "Украгролизинг" на закупку сельскохозяйственной техники для аграрных хозяйств. Она подчеркнула, что в Стабилизационном фонде на закупку сельхозтехники предусмотрено 390 млн. грн.

Согласно справке Министерства финансов Украины №736/2 от 16 июля 2009 г., поступления денег из Стабфонда предусмотрены по такому графику: на протяжении августа, сентября и октября – по 100 млн. грн. в месяц, в ноябре – 93,562 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.