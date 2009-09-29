В Тернопольской области запасы зерна увеличились на 18,7%

В Тернопольской области запасы зерна состоянием на 1 сентября т.г. увеличились, сравнительно с аналогичным периодом 2008 г., на 18,7% - до 726,3 тыс. т.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В частности, на предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, и в сельхозпредприятиях было пшеницы – 504 тыс. т, что на 20,5% больше прошлогоднего показателя, ячменя – 166,2 тыс. т, ржи - 2,9 тыс. т, семян подсолнуха – 0,1 тыс. т.

Непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 616,1 тыс. т зерна, в т.ч., пшеницы 413,4 тыс. т (на 13,1% больше).