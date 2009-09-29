В Крыму изъяты подакцизные товары на 82,2 млн. грн.

В Крыму за январь-август 2009 года сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота подакцизные и другие товары на сумму 82,2 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, с начала года в Крыму выявлено 39 преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных и других товаров. Из них 31 – связаны с незаконным изготовлением, хранением и реализацией или транспортировкой с целью сбыта подакцизных товаров, 6 – с изготовлением и сбытом незаконных марок акцизного сбора и контрольных марок, 2 – с уклонением от налогообложения.

Кроме того, прекращена незаконная деятельность 76 подпольных цехов, из них 42% – по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков.

Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму 82,2 млн. грн., из них алкогольные напитки – на 5,1 млн. грн., спирт – на 596 тыс. грн., табачные изделия – на 572 тыс. грн. Также изъято 754 тысяч марок акцизного сбора.