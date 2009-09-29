Производство азотных удобрений упало

Предприятия химической промышленности Украины в январе-августе 2009 года сократили выпуск азотных удобрений (минеральных и химических) на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,428 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в августе т.г. производство азотных удобрений увеличилось на 7,6% по сравнению с июлем 2009 года, а по сравнению с августом 2008 года уменьшилось на 29,3%.

В январе-августе т.г. выпуск пестицидов и другой агрохимической продукции в Украине увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 5,468 млн. тонн, а в августе по сравнению с июлем т.г. – уменьшился на 15%.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия химической промышленности Украины сократили выпуск азотных удобрений на 5,9% по сравнению с 2007 годом – до 2,672 млн. тонн.