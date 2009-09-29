Кабмин расширил схему возмещения НДС зерном

15:59, 29 сентября 2009
Агро
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Для экспортеров спирта и масла

Кабинет министров Украины расширил схему возмещения НДС зерном из государственного продовольственного резерва Аграрного фонда, включив экспортеров пшеничной и ржаной муки, спирта и подсолнечного масла.

Соответствующие изменения в постановление №86 правительство внесло постановлением №1001 от 23 сентября, текст которого размещен на сайте Кабмина.

Согласно изменениям, НДС может возмещаться как зерном, так и пшеничной и ржаной мукой.

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