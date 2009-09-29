Кабмин расширил схему возмещения НДС зерном
15:59, 29 сентября 2009Агро
0
Для экспортеров спирта и масла
Кабинет министров Украины расширил схему возмещения НДС зерном из государственного продовольственного резерва Аграрного фонда, включив экспортеров пшеничной и ржаной муки, спирта и подсолнечного масла.
Соответствующие изменения в постановление №86 правительство внесло постановлением №1001 от 23 сентября, текст которого размещен на сайте Кабмина.
Согласно изменениям, НДС может возмещаться как зерном, так и пшеничной и ржаной мукой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter