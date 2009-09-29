Кабмин расширил схему возмещения НДС зерном

Кабинет министров Украины расширил схему возмещения НДС зерном из государственного продовольственного резерва Аграрного фонда, включив экспортеров пшеничной и ржаной муки, спирта и подсолнечного масла.

Соответствующие изменения в постановление №86 правительство внесло постановлением №1001 от 23 сентября, текст которого размещен на сайте Кабмина.

Согласно изменениям, НДС может возмещаться как зерном, так и пшеничной и ржаной мукой.