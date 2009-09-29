Аграрии Винницкой обл. увеличили реализацию семян подсолнечника

В январе-августе 2009 года реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась в 11,5 раз или 43,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 47,2 тыс. тонн.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, которым располагает УНИАН..

В январе-августе т.г. цена семян подсолнечника, которые реализуются сельхозпредприятиями области, сократилась на 44,2% или 1,347 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,7 тыс. грн. за 1 тонну.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2009 года реализация семян подсолнечника сельхозпредприятиями Винницкой области увеличилась более чем в 10 раз или 40,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 44,3 тыс. тонн.