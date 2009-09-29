ЕК взыщет со стран-членов 214,6 млн. евро

Еврокомиссия взыщет со стран - членов Европейского Союза в бюджет ЕС 214,6 млн. евро неправильно предоставленных дотаций фермерам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщает сегодня пресс-служба Еврокомиссии.

“Еврокомиссия осуществляет давление (на страны - члены ЕС – УНИАН) с целью лучшего контроля за использованием средств”, - заявила комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БУЛЬ.

Одобренное сегодня Еврокомиссией решение предусматривает, что средства будут возвращать 18 стран ЕС из 27. Больше всего денег должны возвратить Франция (48,1 млн. евро за 2007 год и 22,9 млн. – за 2006 год), Испания (31,7 млн. евро), Нидерланды (16,6 млн. евро), Венгрия (12 млн. евро) и Польша (10 млн. евро).

Дотации фермерам предоставляются в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС и выплачиваются непосредственно странами-членами в рамках бюджета Евросоюза.