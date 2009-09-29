В Крыму назначена поддержка производителям подакцизных товаров

Верховная Рада Автономной Республики Крым приняла решение о частичной компенсации затрат предприятий-производителей подакцизных товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня на внеочередном пленарном заседании крымского парламента постановлении. «За» проголосовали 61 депутат из 64 присутствующих.

Согласно постановлению, экономические стимулирование предприятий всех форм собственности, которые имеют мощности на территории автономии и платят акцизный сбор в бюджет Крыма в сумме не менее 1,5 млн. грн. в месяц, будет осуществляться путем «предоставления компенсации» за счет средств из республиканской казны.

Сумма компенсации будет определяться ежемесячно с учетом уплаченного предприятием акцизного сбора и выполнения плановых показателей. Размер компенсации составит от 20% до 40% от суммы поступившего в крымский бюджет подакцизного сбора.

Как говорится в постановлении, полученные в виде компенсации средства будут используются для частичного возмещения стоимости материалов и сырья, а также для освоения новых видов продукции и внедрения ресурсосберегающих технологий, которые позволят обеспечить увеличение объемов производства подакцизных товаров.

Ожидается, что внедрение указанной компенсации позволит увеличить поступления в крымский бюджет от акцизного сбора на 10% в этом году, в 2010 – до 30%.

Компенсации не будут предоставляться предприятиям, признанным судами банкротами, имеющим просроченную кредиторскую задолженность или подавшим недостоверную информацию об объемах производства и уплате налогов и сборов.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. этот вопрос уже выносился на сессию, однако был отправлен на доработку.