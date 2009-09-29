В Донецкой области содается уникальное агропредприятие

В Красноармейском районе Донецкой области завершен первый этап создания уникального, крупнейшего в Украине вертикально-интегрированного агропромышленного предприятия компании «АПК-Инвест» по производству свинины с замкнутым циклом.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствовавший сегодня на торжественном открытии первого этапа данного инвестпроекта первый заместитель главы Министерства аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН подчеркнул, что «уникальность проекта заключается в том, что он масштабный по своим инвестициям, по проектным мощностям, по созданию рабочих мест и, кроме того, впервые в истории нашей независимой Украины – это инвестиционные деньги отечественных инвесторов, отечественный капитал, который будет производить отечественный продукт». При этом он добавил, что «уникальность проекта в том, что он базируется на уникальных технологиях, которые есть в мировой практике, поэтому мы считаем, что он будет конкурентным».

Так, в рамках первого этапа проекта создан животноводческий комплекс, рассчитанный на 150 тыс. голов свиней в год, введены в эксплуатацию мясокомбинат и комбикормовый завод. Сумма освоенных на сегодня инвестиций составляет 800 млн. грн. Благодаря проекту на данный момент уже созданы 676 новых рабочих мест со средней заработной платой 3,4 тыс. грн. Сегодня на предприятии уже производится до 35 тонн свинины в сутки.

В целом, в этот инновационный проект компании «АПК-Инвест» планируется инвестировать более 3,5 млрд. грн. украинского капитала, завершение реализации проекта намечено на 2015 год. Данный проект предусматривает животноводческий комплекс по доращиванию и откорму свиней на 600 тыс. голов в год, племенной репродуктор на 30 тыс. свиноматок, кроме того комбикормовый завод, производительностью 200 тыс. тонн комбикормов в год и мясокомбинат мощностью 160 тонн готовой продукции в сутки. Для откорма животных планируется расширить посевные площади кормов (пшеницы и ячменя) с имеющихся сегодня 4 тыс. га до 40 тыс. га.

Справка УНИАН. ЗАО «»АПК-Инвест» - это вертикально-интегрированная агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства – от выращивания зерновых, изготовления комбикормов до животноводства, производства мясной продукции и ее реализации. Компания была создана 20 сентября 2006 года. Производственные мощности предприятия расположены в Красноармейском районе Донецкой области.