В Донецкой области поголовье КРС сократилось

В агропромышленном комплексе Донецкой области за 8 месяцев т.г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на областное управление экономики, в том числе поголовье коров в области за январь-август 2009 г. сократилось на 5,9%. В то же время численность свиней за этот период выросла на 17,9%, птицы - на 6,8%, овец и коз - на 10,1%.

В управлении также отметили, что реализация скота и птицы на забой в живом весе в агрохозяйствах области за 8 месяцев т.г. уменьшилась на 1,3%, производство молока снизилось на 2,9%, яиц – увеличилось на 4,9%, по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями.

Надой молока на одну корову увеличился на 7,5%, несучесть одной курицы-несушки – на 1%.