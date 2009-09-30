Средства на охрану земель находятся на депозитах

Средства в размере 224 млн. грн. на возмещение потер сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, предусмотренные на охрану земель, 249 органов местного самоуправления разместили на депозитах коммерческих банков.

Об этом свидетельствуют проверки Государственных инспекций по контролю за использованием и охраной земель в АР Крым, областях, Киеве и Севастополе, сообщает Государственный комитет Украины по земельным ресурсам.

По данным заместителя начальника Управления нормативного и организационного обеспечения землеустройства и охраны земель Александра КРАСНОЛУЦКОГО, по результатам проведенных проверок в органы прокуратуры для реагирования передано 253 материала.

По состоянию на 1 сентября т.г., остаток средств, которые поступили в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, составляет почти 589 млн. грн. Из них на специальных счетах АР Крым, областных советов находится 94 млн. грн., на спецсчетах районных советов – 67 млн. грн., на спецсчетах сельских, поселковых и городских советов – 427 млн. грн.

А.КРАСНОЛУЦКИЙ отметил, что в этом году из сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства изъято 2,9 тыс. га земель, из них 2,5 тыс. га – сельскохозяйственные угодья и 0,4 тыс. га – лесные угодья. Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства начислены в сумме 806 млн. грн., из них фактически поступило в бюджеты разных уровней 706 млн. грн. Из них в этом году поступило 28,1 млн. грн. на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд, охрану земель.

Средства на возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства перечисляются землеустроительными организациями с целью проведения рекультивации поврежденных земель.