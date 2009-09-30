В Тернопольской области начался сезон сахароварения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-служба областной госадминистрации, на сахарные заводы области уже поступило 239,9 тыс. тонн свеклы. Из них, по состоянию на 29 сентября, переработано 111,5 тыс. тонн, получено 9,7 тыс. тонн сахара.

Как отметили в пресс-службе, с 8-ми заводов области работу начали ООО “Збараж-сахар”, ООО “Козова-сахар”, ООО “Ланивци-сахар”, ООО “Хоросткив-сахар”, ОАО “Черткивский сахарный завод”.

Как сообщал УНИАН, в конце июля заместитель главы облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Петр ВОВЧУК заявлял, что в этом году не будет работать Кременецкий сахарозавод. По его словам, компания “Дакор”, которая является собственником завода, хоть и провела модернизацию на предприятии, не нашла возможности его запустить в этом году. В то же время с руководством компании обладминистрация достигла договоренности, что людей с завода не будут увольнять, им будут выплачивать зарплату, также не будет проводиться разкомплектация предприятия.