Аграрии Херсонщины собрали 692,36 тыс. тонн овощей

Аграрии Херсонской области на сегодняшний день собрали 692,36 тыс. тонн овощей при плане 672,9 тыс. тонн, что на 13,4% больше, чем было собрано в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В частности, урожай томатов превысил плановый показатель на 6,6%. На 30 сентября в области собрано 353,27 тыс. тонн томатов при плане 342,52 тыс. тонн, что на 50,3% больше, чем в 2008 году.

В отдельных хозяйствах области уборка овощей еще не закончена.