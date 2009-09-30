Производство алкоголя в Винницкой обл. сократилось

В январе-августе 2009 года производство водки и других крепких алкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 5% или 0,208 млн. дал по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 4,065 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства алкогольных изделий связано с сокращением объемов алкогольного рынка.

В частности, в августе 2009 года, по сравнению с июлем, объемы производства водки и других крепких спиртных напитков предприятиями Винницы увеличились на 12,66% или 27,1 тыс. дал. – до 241,2 тыс. дал. По сравнению с августом 2008 года, в августе т.г. производство алкогольных напитков сократилось на 56,54% или на 313,8 тыс. дал.

В январе-августе т.г. производство водки и других крепких алкогольных напитков предприятиями Винницы увеличилось на 6,6%, Немировского района – сократилось на 5%.

Справка УНИАН. В Винницкой области действует три завода по производству алкогольных напитков. На их долю приходится около 25% общеукраинского объема производства алкоголя.