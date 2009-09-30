Госрезерв намерен продать 1,85 тыс. тонн зерна

Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву (Госрезерв) намерен продать 1858,785 тонн зерна на аукционе 12 октября 2009 года.

Об этом говорится в объявлении Госрезерва, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№179 от 30 сентября т.г.).

Согласно сообщению, заявки на участие в аукционе принимаются до 9 октября т.г.

Госрезерв, в частности, намерен выставить на аукцион 900,545 тонн пшеницы 5-го класса, 116,687 тонн пшеницы 4-го класса, 22,732 тонн пшеницы 6-го класса, 28,539 тонн пшеницы 3-го класса, 151,044 тонн ржи группы А, 39,586 тонн овса 3-го класса, 124,409 тонн овса 4-го класса, 174,862 тонн проса 3-го класса, 1,18 тонн пивоваренного ячменя 2-го класса, 42,113 тонн продовольственного ячменя 1-го класса, 256,935 тонн кормового ячменя 3-го класса и 0,153 тонн гречки. Также планируется продать на торгах 55,491 тонн семян подсолнечника.