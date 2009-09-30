Госрезерв намерен продать 1,85 тыс. тонн зерна
На аукционе 12 октября
Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву (Госрезерв) намерен продать 1858,785 тонн зерна на аукционе 12 октября 2009 года.
Об этом говорится в объявлении Госрезерва, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№179 от 30 сентября т.г.).
Согласно сообщению, заявки на участие в аукционе принимаются до 9 октября т.г.
Госрезерв, в частности, намерен выставить на аукцион 900,545 тонн пшеницы 5-го класса, 116,687 тонн пшеницы 4-го класса, 22,732 тонн пшеницы 6-го класса, 28,539 тонн пшеницы 3-го класса, 151,044 тонн ржи группы А, 39,586 тонн овса 3-го класса, 124,409 тонн овса 4-го класса, 174,862 тонн проса 3-го класса, 1,18 тонн пивоваренного ячменя 2-го класса, 42,113 тонн продовольственного ячменя 1-го класса, 256,935 тонн кормового ячменя 3-го класса и 0,153 тонн гречки. Также планируется продать на торгах 55,491 тонн семян подсолнечника.