Госкомрезерв намерен продать 1,9 тонн курятины

Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву на аукционе 12 октября т.г. намерен продать 1,899 тонн мяса курей.

Об этом говорится в объявлении Госкомрезерва, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№179 от 30 сентября т.г.).

Согласно сообщению, заявки на участие в аукционе принимаются до 9 октября т.г.

Госкомрезерв намерен выставить на аукцион половины и четвертины мороженого мяса курей.