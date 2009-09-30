Госкомрезерв намерен продать 1,9 тонн курятины
14:10, 30 сентября 2009Агро
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На аукционе 12 октября
Государственный комитет Украины по государственному материальному резерву на аукционе 12 октября т.г. намерен продать 1,899 тонн мяса курей.
Об этом говорится в объявлении Госкомрезерва, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№179 от 30 сентября т.г.).
Согласно сообщению, заявки на участие в аукционе принимаются до 9 октября т.г.
Госкомрезерв намерен выставить на аукцион половины и четвертины мороженого мяса курей.
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