На Днепропетровщине выросло производство мяса

В Днепропетровской области за 8 месяцев 2009 г. производство мяса (реализация скота и птицы на забой в живом весе) увеличилось относительно 8 месяцев 2008 г. на 8,4% - до 156,3 тыс. тонн, производство молока уменьшилось на 6,2% - до 244,2 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За указанный период производство яиц в области выросло на 3,6% и составило 630,3 млн. штук.

За январь-август 2009 г., по сравнению с январем-августом 2008 г., во всех категориях хозяйств региона поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 7,9%, в том числе коров - на 8,1%. Поголовье свиней выросло на 19,2%, овец и коз – на 7,9%, птицы всех видов – на 6,8%.

По данным облстата, общий объем реализации продукции сельхозпредприятиями региона за 8 месяцев т.г. увеличился относительно аналогичного периода 2008 г. в 1,5 раза – в основном за счет продажи продукции растениеводства.