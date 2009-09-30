Правительство намерено отменить рыночный сбор

Правительство Украины намерено выступить с законодательной инициативой по отмене рыночного сбора с января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

Она подчеркнула, что по результатам анализа, проведенного в отношении рыночного сборы, правительство и она лично убедились в том, что его действие не эффективно. Кроме того, этот налог обеспечивает слишком малую часть доходов бюджета.

«Рыночный сбор выполнял когда-то во времена Советского Союза совсем другую функцию. Когда приезжали из колхоза люди и что-то продавали на рынках безо всяких налогов и патентов, тогда и был этот рыночный сбор. Сейчас он абсолютно не логичный в новой системе хозяйствования и современной системе налогообложения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство в ближайшее время намерено подготовить законопроект по отмене рыночного сбора.

«С 1 января 2010 года, и я все, как премьер-министр, для этого сделаю, будет отменен рыночный сбор со всех предпринимателей, которые торгуют на оптовых и розничных рынках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.