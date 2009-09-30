Аграрии Житомирской области начали уборку сои.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного комплекса Николай ДЕЙСАН.

По его словам, из засеянных этой культурой 21,7 тыс. га обмолот уже провели на площади 3,5 тыс. га.

Также замгубернатора области сообщил, что по состоянию на 23 сентября во всех категориях хозяйств области зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на площади 343 тыс. га, что составляет 86% запланированных площадей. Намолочено 898,8 тыс. тонн зерна, что на 67,7 тыс. тонн больше, чем было на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность составляет 26,2 ц с га.