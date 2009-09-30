Участник рынка: повышение акциза на спирт до 50 грн. за литр остановит ЛВЗ

Повышение акцизов на спирт до 50 грн. за литр приведет к остановке ликероводочных заводов.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Генеральный директор ГК «Союз-Виктан» Андрей ОХЛОПКОВ.

По его словам, повышение ставки акцизного сбора на спирт до 34 грн. за 1 литр уже привело к уменьшению объемов легального рынка водки.

«Увеличение ставки акцизного сбора до 50 грн. уничтожит легальную отечественную отрасль. А остановка заводов крупнейших производителей приведет к хаосу в экономике – банки не смогут получить свои кредитные деньги, сократится рекламный рынок, у спиртзаводов сократятся объемы сбыта спирта», - пояснил А.ОХЛОПКОВ.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирована инициатива повышения ставок акцизного сбора до 50 грн. за 1 литр 100% этилового спирта. В июле т.г. акциз на спирт уже повышался до 34 гривен за 1 литр.

Ранее о негативных последствиях как для отрасли, так и для бюджета, заявляла отраслевая ассоциация "Укрводка".

В письме ассоциации, направленном Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, Премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, главам парламентских фракций и народным депутатам Украины говорится, что, в случае повышения ставки акцизного сбора еще на 68% - до 50 гривен за 1 литр 100% спирта этилового, сохранится негативная динамика относительно сокращения налоговых поступлений, и, как результат, прогнозы по поводу того, что бюджет 2009 года не получит ожидаемые дополнительные 1,3 млрд. гривен от повышения ставок акцизного сбора, оправдаются.

«Многократное увеличение налоговой нагрузки в условиях экономического кризиса приведет к разрушению отрасли, на восстановление которой уйдут годы», - говорится в письме.

Как отмечают в ассоциации «Укрводка», в июле т.г., по сравнению с июлем 2008 г., объемы производства ликеро-водочной продукции сократились на 54,8%, а реализации - на 57,2%. В первом полугодии 2009 г. деятельность по производству ликеро-водочных изделий совершали 61 предприятие, а в июле только 34.

При этом в июле т.г. в бюджет поступило акцизного сбора от ликеро-водочных напитков 0,25 млрд. грн., что составляет почти половину поступлений июля 2009 г. и на 14% меньше этого показателя за июль 2008 г.