В Харьковской области завершена уборка гречихи и проса

Хозяйства Харьковской области завершили уборку гречихи и проса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, гречиха скошена на площади 19,7 тыс. га, при этом намолочено 13,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 7,2 ц/га.

В.ЗВЕРЕВ также сообщил, что просо собрано на площади 7,3 тыс. га. Намолочено 11,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 16,6 ц/га.