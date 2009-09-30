Луганская область завершила сев озимых

Луганска область выполнила прогнозные показатели сева озимых культур на 104%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

В оптимальные и допустимые сроки сева (1-30 сентября) во всех категориях хозяйств области озимые зерновые культуры посеяны на площади 308 тыс. га. Основной продовольственной культурой – озимой пшеницей – засеяны 285 тыс. га.

Темпы проведения посевной кампании превысили прошлогодние – на соответствующую дату прошлого года озимые зерновые были посеяны на площади 249 тыс. га. Среди передовиков осенней посевной этого года хозяйства Меловского, Славяносербского, Белокуракинского, Антрацитовского, Свердловского и Перевальского районов, в которых показатель сева озимых культур составляет 100-116%.

Сев озимых культур будет продолжаться в предельно допустимые сроки до 5-7 октября.