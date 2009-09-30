ОАО «Сахарный союз «Укррос» планирует произвести 144 тыс. тонн сахара в текущем сезоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В этот производственный сезон компания планирует переработать на своих заводах более 1 млн. тонн сахарной свеклы и произвести 144 тыс. тонн сахара», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сахарные заводы холдинга приступили к производству сахара, и по состоянию на 30 сентября произвели 9 тыс. тонн свекловичного сахара.

При этом сообщается, что для оптимизации производства в этом году переработка сахарной свеклы провидится на ОАО «Чертковский сахарный завод» (Тернопольская обл.), ОАО «Оржицкий сахарный завод» (Полтавская обл.) и ЗАО «СХП «Цукрове» (Харьковская обл.).

«Сахарные заводы холдинга обеспечены природным газом, известковым камнем, углем и всеми технологическими материалами. На предприятиях продолжается приемка сырья. На 30 сентября свеклопунктами заводов принято 210 тыс. тонн свеклы», - сообщил исполнительный директор ОАО «Сахарный союз Укррос» Владимир ГРИГОРЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 г. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли. Доля компании на рынке сахара в 2008 году составила 12,8%. В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла почти 202 млн. грн.

Ранее компания заявляла о планах объединения с ОАО «Укррос-зерно».