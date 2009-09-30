«Шустов» вывел на рынок новый коньяк «Гран-при Париж»

«Одесский коньячный завод», один из крупнейших производителей коньячной продукции, вывел на рынок новый продукт ТМ «Гран-при Париж». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что этот продукт был создан в честь 110-летия получения торговой маркой «Шустов» Гран-при Парижа в 1900 году, что дало Одесскому коньячному заводу право первым в истории именовать свою продукцию коньяком за пределами Франции. Шустов «Гран-при Париж» изготавливается из коньячных спиртов среднего возраста не менее 10 лет.

Справка УНИАН. «Одесский коньячный завод» был основан в 1863 году. В 1900 году на дегустационном конкурсе в Париже ОКЗ получает право именовать свою продукцию «коньяком».

Предприятие преобразовано в ЗАО в декабре 2002 года. ОКЗ принадлежит торговая марка «Шустов». ОКЗ является предприятием полного цикла производства коньяков. ОКЗ владеет 1 тыс. га собственных элитных виноградников.

С 2007 года ЗАО "Одесский коньячный завод" входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ДП "Крымский винный дом"; ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).