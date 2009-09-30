В Житомирской области увеличили заготовку силосной кукурузы на 90 тыс. т

Аграрии Житомирской области собрали силосную кукурузу с площади в 10,3 тыс. га , заложив в траншеи 213,3 тыс. т. силосной массы - на 90 тыс. т. больше, чем было год назад.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил зампредседателя Житомирской ОГА по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН. " Опыт передовых хозяйств свидетельствует, что в получении высоких урожаев зерновых культур важным фактором является репродуктивный состав семян", - подчеркнул он.

Семенами озимой пшеницы и ржи первой и второй репродукции аграриев региона обеспечивают ряд хозяйств области - ДП "Оранта" Андрушевской научно-исследовательской станции, ООО " Селена" Андрушевского района, ЧП "Климчук" Бердичевского района, агрофирма " Ерчики", ООО "Агро-Союз" Новоград-Волынского района и ряд других.

Н.ДЕЙСАН напомнил, что сельхозпредприятия области приступили уже и к обомолоту зерновой кукурузы. В нынешенм году во всех категориях хозяйств ее собирают в области с 55 тыс. га. Для обмолота этой культуры хозяйства имеют 23 кукурузоуборочных и 185 приспособленных к уборке этой культуры зерноуборочных комбайнов. Из других регионов в область также привлекут 25 комбайнов.